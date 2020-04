Xiaomi è pronta a svelare la nuova MIUI 12

Ci siamo quasi. Xiaomi è oramai pronta a svelare in via ufficiale la nuova MIUI 12. La nuova evoluzione della UI della casa cinese verrà svelata al pubblico nel corso di un evento in programma il prossimo 27 aprile in Cina. Durante l’evento sarà presentato anche il nuovo Xiaomi Mi 10 Youth, versione destinata al mercato cinese dell’interessantissimo mid-range 5G Xiaomi Mi 10 Lite, presentato in Europa nelle scorse settimane ed atteso al debutto il prossimo mese con un prezzo di appena 399 Euro.

Al momento, le informazioni sulla nuova MIUI 12 sono ancora poche. Di certo, tra le novità in arrivo ci sarà la Dark Mode 2.0, una nuova evoluzione della modalità scura che includerà diversi miglioramenti ed ottimizzazioni rispetto alla versione attualmente in uso. Da notare, inoltre, un restyling dell’app Fotocamera che dovrebbe essere accompagnato anche dall’introduzione di nuove funzioni oltre che da una serie di ottimizzazioni estetiche per semplificarne l’utilizzo.

La nuova MIUI 12 sarà accompagnata anche da un aggiornamento stilistico, con una serie di miglioramenti alla grafica ed ai font utilizzati. Per maggiori dettagli sulla nuova versione della MIUI sarà necessario attendere l’evento della prossima settimana. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alle novità che Xiaomi presenterà per la sua interfaccia utente.