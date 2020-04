Redmi K30i sarà lo smartphone 5G più economico sul mercato

Redmi continua a rinnovare la sua gamma K30. Dopo la presentazione del top di gamma K30 Pro avvenuta poche settimane fa, il brand indipendente di Xiaomi si prepara a lanciare anche un inedito Redmi K30i che, di fatto, verrà proposto come una versione “lite” del K30 5G che, ricordiamo, presenta lo Snapdragon 765G.

Il nuovo Redmi K30i arriverà sul mercato cinese con un prezzo di 1799 Yuan, meno di 250 Euro al cambio attuale, riprendendo buona parte della scheda tecnica del K30 5G. Lo smartphone, infatti, dovrebbe continuare ad utilizzare lo Snapdragon 765G ma dovrebbe cambiare il sensore principale della camera posteriore, rinunciando al sensore da 64 Megapixel del K30 per adottare un meno performante sensore da 48 Megapixel.

La presentazione del nuovo mid-range 5G di Redmi dovrebbe avvenire tra la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio. Al momento, non ci sono conferme in merito ad una commercializzazione internazionale del nuovo Redmi K30i. Ricordiamo, in ogni caso, che dalla base della famiglia K30 dovrebbero essere sviluppati diversi nuovi smartphone.

In questi giorni si è parlato di nuovi smartphone Xiaomi, come ad esempio il Mi 10T, oppure del nuovo Poco F2 che potrebbero essere progetti derivati direttamente da uno dei modelli K30.