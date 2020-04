Redmi Note 9S anche sul Mi Store italiano dal 28 aprile

Lanciato un mese fa, Redmi Note 9S si appresta a fare il suo ingresso anche nel mercato italiano. Il mid-range dell’azienda asiatica sarà infatti disponibile dalla prossima settimana sulla versione nostrana del Mi Store.

Più in particolare, Redmi Note 9S sarà acquistabile dal 28 aprile, martedì, in due varianti: quella da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno costerà 229,90 euro, mentre la configurazione da 6+128 GB sarà disponibile ad un prezzo pari a 269,90 euro. In linea, insomma, con le previsioni.

Vale la pena ricordare che qualche giorno più tardi lo smartphone sarà disponibile anche su Amazon Italia (è già a listino, potrete prenotarlo qui: [amazon link=”B085S4M9Z7″/] nelle stesse colorazioni, bianca, nera e blu.

Redmi Note 9S è uno smartphone dotato di display IPS LCD con diagonale da 6.67 pollici e con risoluzione in Full HD+, con foro nell’angolo in alto al centro. A bordo c’è uno Snapdragon 720G di Qualcomm (accompagnato da RAM e memoria fisica che trovate in alto), mentre le quattro fotocamere posteriori sono da 48+8+5+2 MP (principale, grandangolare, macro e sensore per la profondità). Occhio anche alla batteria da 5.020 mAh mentre va segnalato il sensore per le impronte digitali situato sul frame laterale. Non manca Android 10 out of the box ovviamente con personalizzazione MIUI.