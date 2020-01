Redmi K30 5G: nuove varianti in arrivo nelle prossime settimane

In attesa di capire se e quando arriverà sul mercato italiano, il nuovo Redmi K30 5G con Snapdragon 765G e supporto al 5G si prepara a debuttare sul mercato cinese dove le vendite partiranno il prossimo 7 di gennaio. Al lancio, lo smartphone del brand di Xiaomi sarà disponibile nelle varianti con 6 e 8 GB di RAM abbinate a 64/128/256 GB di storage interno.

Per il futuro, la gamma del Redmi K30 5G è destinata ad ampliarsi con l’arrivo di nuove varianti appena certificate in Cina. In cantiere, infatti, ci sono anche versioni con 10 e 12 GB di memoria RAM del nuovo smartphone di Redmi. Queste varianti dovrebbero presentare un massimo di 256 GB di storage.

Confermati tutti gli altri dettagli della scheda tecnica a partire dal display LCD da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera anteriore. Tra le specifiche, ricordiamo, c’è anche il sensore di impronte digitali laterale ed una batteria da 4.500 mAh.

Maggiori dettagli in merito all’arrivo sul mercato europeo del nuovo Redmi K30 5G, che potrebbe essere commercializzato con il marchio Xiaomi come avvenuto con il Redmi K20 divenuto Xiaomi Mi 9T in Europa, dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.