Playstation 5: meno potente ma più economica di Xbox Series X

Continuano i rumors sulle console next-generation in arrivo nel corso della seconda metà del 2020. Stando agli ultimi aggiornamenti, sembra sempre più probabile che la Playstation 5 di Sony sarà più economica ma meno potente della nuova Xbox Series X di Microsoft.

La nuova console di Sony, i cui primi dettagli tecnici potrebbero essere svelati nel corso del CES 2020 tra pochi giorni, dovrebbe presentare una potenza complessiva inferiore ai 10 TFLOPs (si parla di circa 9.2) mentre la nuova console di Microsoft dovrebbe arrivare intorno ai 12 TFLOPs (ricordiamo che l’attuale Xbox One X si ferma a 6 TFLOPs).

Sony potrebbe avere un vantaggio in termini di prezzo. La nuova Playstation 5, infatti, dovrebbe costare 499 Euro al lancio mentre la console di Microsoft dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 549/599 Euro (la casa americana potrebbe decidere di vendere in perdita la console inizialmente per abbassare il prezzo).

Ricordiamo che, secondo i rumors delle ultime settimane, Microsoft dovrebbe presentare una seconda console in questo 2020. Si tratta di una nuova Xbox economica con una potenza complessiva di circa 4 TFLOPs. Questa console dovrebbe costare molto meno delle altre due console next-generation. Maggiori dettagli sulle nuove console in arrivo nel corso del 2020 arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Come detto, infatti, Sony potrebbe a breve rilasciare le prime informazioni sulla PS5.