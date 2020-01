Xiaomi Mi Mix Alpha, slitta ancora la data di lancio

Presentato a fine settembre e accolto dallo stupore generale, per il momento Xiaomi Mi Mix Alpha resta una sorta di smartphone “fantasma”: il device del futuro, con un design da fantascienza caratterizzato da un display OLED avvolgente, non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Nonostante sia stato inserito anche sullo store ufficiale dell’azienda cinese, Xiaomi Mi Mix Alpha non è stato ancora ufficializzato: le prime indicazioni del produttore parlavano di un arrivo nel corso del mese di dicembre 2019 ma, al di là di qualche sporadica apparizione in pubblico, tutto tace.

Anzi, per essere più precisi è arrivata da poche ore la conferma di un rinvio: è la stessa Xiaomi ad averne parlato ad Abacus News con dichiarazioni (non ufficiali) che non lasciano presagire nulla di buono: il rinvio è a data da destinarsi, per dirla in chiave “sportiva”, con l’azienda che s’impegna a fornire maggiori dettagli quando ci sarà qualcosa di concreto da comunicare.

Non è difficile immaginare che, proprio come accaduto con Samsung, Huawei e Motorola coi rispettivi Galaxy Fold, Mate X e Razr, anche Xiaomi Mi Mix Alpha sia stato penalizzato in fase di produzione da difficoltà tecniche dovute alla particolarità del display. Che, lo ricordiamo, è chiamato a ricoprire non solo la parte frontale ma anche quella posteriore, senza soluzione di continuità ad eccezion fatta per una striscia verticale dove sono piazzati i tre sensori fotografici (di cui il principale ha una risoluzione da 108 MP).