Come prepararsi al meglio per i test IELTS

L’Italia si sta trovando, al pari del desto del mondo, ad affrontare una situazione inedita e che riversa importanti conseguenze su tutti gli aspetti della vita quotidiana. La pandemia di Coronavirus ha infatti radicalmente modificato le abitudini, ma anche eventuali progetti e pianificazioni: qualsiasi corso, esame o certificazione ha dovuto rivedere la propria formula oppure essere rimandato.

E proprio in quest’ottica, tutti coloro che fossero stati interessati farebbero meglio ad osservare con attenzione tutti gli aggiornamenti legati alle Date test IELTS Milano. Anche per quanto riguarda l’importante certificazione di lingua inglese infatti sono stati apportati dei cambiamenti. Ma di che cosa si tratta? In cosa consistono questi test IELTS? Andiamo a scoprirlo.

Test IELTS: in cosa consiste

Lo IELTS, acronimo di International English Language Testing System, è il test di lingua inglese più diffuso al mondo: consiste in una certificazione internazionale che attesta il livello della lingua inglese del candidato e che, se superato con un determinato punteggio, permette di frequentare l’università in alcuni paesi anglofoni.

Sviluppato dal British Council, è caratterizzato da un livello molto alto di affidabilità ed è conforme agli standard internazionali di valutazione linguistica più alti che esistano. Si compone di quattro prove, ognuna corrispondente ad una sezione di competenze del candidato: una Listening di 40 minuti, una Reading di un’ora, una Writing anch’essa di un’ora ed una Speaking di 15 minuti all’incirca.

Lo IELTS è inoltre disponibile in due varianti: quella Academic e quella General. In che cosa differiscono queste tra loro? Sostanzialmente, la Academic è adatta a coloro che hanno intenzione di studiare all’estero, mentre il General Training non è direttamente finalizzato a chi desidera accedere a delle università anglofone e si profila quindi come più generale.

Questo tipo di test è riconosciuto da università ed ordini professionali di ben 135 paesi nel mondo, che si baseranno sulle seguenti votazioni: la performance di un candidato è classificata con votazioni da 1 a 9, ed il punteggio finale è dato dalla media dei quattro voti conseguiti.

Come abbiamo potuto vedere, si tratta di un test piuttosto probante e strutturato in maniera tale da valutare il candidato a 360°: dunque, non certo un esame da affrontare senza una preparazione adeguata. E allora andiamo a scoprire come prepararsi al meglio per i test IELTS: qualche consiglio e accorgimento che può tornarci davvero molto utile.

Come prepararsi al meglio per i test IELTS

Vediamo quali possono essere le tecniche migliori per avvicinarci a questa certificazione, considerando di metterle in pratica con una certa costanza per un periodo che parta da almeno un mese prima della data dell’esame. In primo luogo, può essere certamente utile e fondamentale seguire un corso di inglese: ne esistono appositamente specifici per la preparazione allo IELTS, ma uno anche generico non potrà che giovare alla nostra padronanza della lingua.

Sarà poi il caso di fare qualche simulazione d’esame: anche in questo caso il sito dello IELTS ne mette alcuni a disposizione, oppure ne potremo trovare di ogni tipo con delle semplici ricerche su Internet. Passiamo adesso ad una serie di attività che potremmo definire di supporto, ma che ci permetteranno di avere più confidenza con la lingua e di pensare in lingua inglese, per quanto possibile.

Tanto per cominciare potremo ascoltare quotidianamente musica inglese, così come anche dedicare quanto più tempo possibile alla lettura di giornali o anche libri inglesi; infine, quando possibile potremmo anche guardare dei film in lingua anglosassone. Tutte queste sono attività propedeutiche ad allenare la nostra mente alla flessibilità, e in qualche modo ad arrivare a ragionare in inglese: per lo stesso motivo potremmo anche tenere un diario delle nostre giornate, ovviamente scrivendo i nostri pensieri e resoconti in inglese.