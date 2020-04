Samsung prepara il nuovo tablet top di gamma: due varianti e supporto 5G

Nel corso del secondo semestre, probabilmente in estate, ci sarà il debutto del nuovo tablet top di gamma di Samsung che dovrebbe chiamarsi Galaxy Tab S7 oppure Galaxy Tab S20. Il progetto in questione, come confermano nuovi rumors di queste ore, arriverà sul mercato in due varianti, una con display da 11 pollici ed una con display da 12.4 pollici lanciando così la sfida ai nuovi iPad Pro 2020.

Secondo le prime informazioni, inoltre, il nuovo Samsung Galaxy Tab S7/S20 potrà contare anche sul supporto del SoC Qualcomm Snapdragon 865, il chipset utilizzato da tutti i principali smartphone Android di fascia alta del 2020, e quindi anche sul supporto al 5G che dovrebbe essere disponibile almeno sulla variante “Plus” da 12.4 pollici.

In attesa di ulteriori dettagli, diventa sempre più chiaro come la famiglia del nuovo tablet di Samsung sarà molto articolata e punterà a diventare il nuovo punto di riferimento del mercato dei tablet Android. Non mancherà il pieno supporto alla S-Pen oltre che la modalità Dex.

Ricordiamo, infine, che da pochi giorni è disponibile in preordine in Italia il nuovo Galaxy Tab S6 Lite con Exynos 9611. Il tablet, acquistabile a partire da 399 Euro, è ordinabile su Amazon con consegne da fine mese.