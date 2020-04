iPad Pro 2020: tutte le varianti disponibili da oggi su Amazon

Sono disponibili da oggi su Amazon Italia tutte le varianti dei nuovi iPad Pro 2020, presentati pochi giorni fa da Apple. La nuova gamma di tablet della casa di Cupertino è ordinabile, in tutte le versioni disponibili, con modalità d’acquisto “venduto e spedito da Amazon” che garantisce una consegna rapida (ordinando ora il tablet, la consegna è prevista già per domani) e l’ottima assistenza post-vendita da parte di Amazon.

I nuovi iPad Pro 2020, ricordiamo, sono disponibili in due versioni, una da 11 pollici e l’altra da 12,9 pollici. I tagli di memoria interna sono quattro (128, 256, 512 GB e TB) e tutte le versioni sono ordinabili sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + Cellular. Le colorazioni disponibili dei tablet sono Argento e Grigio Siderale.

A gestire il funzionamento dei nuovi iPad Pro c’è il SoC Apple A12Z Bionic. Tra le novità hardware troviamo anche la tripla camera posteriore con l’introduzione di un sensore grandangolare e dello scanner LiDAR. I display sono realizzati con tecnologia LCD “liquid Retina”.

La gamma iPad Pro 2020 parte da 899 Euro, prezzo relativo al modello da 11 pollici con 128 GB di storage e connettività Wi-Fi. La variante da 12.9 pollici parte invece da 1119 Euro. Ecco i link per completare l’acquisto dei nuovi tablet Pro di Apple: