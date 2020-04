Samsung Galaxy Note 20+ 5G: è già tempo di primi benchmark

Mancano ancora molti mesi alla presentazione ufficiale della nuova gamma Note 20, che debutterà nel corso della prossima estate. Nel frattempo, è già tempo dei primi benchmark per il nuovo Samsung Galaxy Note 20+ 5G, probabile futuro top di gamma della linea Note 20 in arrivo nei prossimi mesi (a meno dell’improbabile debutto di un Note 20 Ultra).

Il prototipo di Samsung Galaxy Note 20+ 5G testato in queste ore presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 865, confermando quindi i rumors precedenti in merito alla presenza dello stesso SoC che troviamo sulla gamma Galaxy S20 (che negli USA ha proprio lo Snapdragon 865). Confermata naturalmente la presenza del supporto a 5G. Il prototipo testato nel benchmark ha 8 GB di memoria RAM ma è facile ipotizzare anche l’arrivo di varianti da 12 GB di RAM.

Il benchmark conferma la presenza di Android 10 come sistema operativo. I nuovi Note 20, infatti, arriveranno con l’attuale versione di Android e non con il futuro Android 11 che dovrebbe essere pronto per la fine dell’estate. Il sistema operativo sarà personalizzato con la One UI che, proprio in occasione del debutto della nuova gamma Note 20, arriverà alla versione 2.5 andando ad introdurre diverse novità.

Ricordiamo che l’attuale punto di riferimento della gamma Note di Samsung è il Galaxy Note 10+, disponibile a circa 800 Euro.