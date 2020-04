Vodafone rinnova anche ad aprile l’offerta online con 50 GB a 7 Euro al mese

E’ stata rinnovata per il mese di aprile l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition, una tariffa di tipo “operator attack” che può essere attivata direttamente online, con consegna a casa della SIM e con condizioni particolarmente vantaggiose per i clienti che potranno sottoscriverla.

L’offerta in questione mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G al costo di appena 7 Euro al mese (con addebito su credito residuo) e con un contributo di attivazione azzerato rispetto al costo normalmente richiesto in negozio. La nuova Special 50 Digital Edition è attivabile esclusivamente online e solo da un gruppo ristretto di utenti.

Per attivare l’offerta in questione, infatti, è necessario passare a Vodafone da Iliad oppure da un operatore virtuale compatibile. Per verificare la possibilità di attivare l’offerta è necessario visitare il sito Vodafone, a questo link, e seguire la procedura inserendo l’operatore di provenienza e il numero di cellulare da portare in Vodafone.

In caso di disponibilità dell’offerta, in pochi minuti si potrà completare la procedura di sottoscrizione con la SIM che, come detto, verrà recapitata a casa nel giro di pochi giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo. Al momento, quest’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe essere quindi possibili triangolare per tentare di attivarla.