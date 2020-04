OnePlus 7T in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

In vista del debutto dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro, che saranno svelati tra un paio di settimane, registriamo oggi un’ottima offerta per il OnePlus 7T, uno dei migliori smartphone in assoluto dello scorso anno. Il device è disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo di appena 519 Euro nella variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La colorazione in offerta è la Silver.

Il OnePlus 7T in offerta è, inoltre, “venduto e spedito da Amazon” con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza post-vendita che l’e-commerce garantisce ai suoi clienti. Per sfruttare l’offerta dedicata allo smartphone di OnePlus è possibile utilizzare i link riportato qui di sotto.

Ricordiamo che il OnePlus 7T può contare su di un display AMOLED con diagonale di 6.55 pollici caratterizzato da notch a goccia, risoluzione Full HD+ e refresh rate da 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 855 che viene supportato da una batteria da 3800 mAh. Tra le specifiche tecniche c’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, grandangolo da 16 Megapixel e teleobiettivo 2x. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 10.