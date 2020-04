OnePlus 8 non supererà i 1.000 dollari, parola di Pete Lau

Bei tempi quelli in cui OnePlus produceva degli autentici gioiellini a prezzi, diciamocelo, stracciati. Il produttore cinese, passata la fase startup, è diventato ora un player di livello mondiale capace di competere con marchi storici anche sul piano della comunicazione e del brand. Da un paio d’anni anche OnePlus si è allineata, più o meno, ai prezzi dei top di gamma dei suoi competitors.

Nel 2020 il trend al rialzo sarà confermato anche dalla serie OnePlus 8. Non c’erano praticamente dubbi a riguardo, considerato che in passato Pete Lau, a.d. e co-fondatore dell’azienda, aveva già messo in guardia sui costi esorbitanti del 5G, tecnologia che comporta diversi ostacoli dal punto di vista tecnico e della progettazione degli smartphone.

Lo stesso Pete Lau, in un’intervista a Business Insider India, ha tenuto però a specificare che il costo massimo di OnePlus 8 non supererà i 1.000 dollari. Considerato che OnePlus 7T McLaren Edition, lanciato lo scorso ottobre, costava 859 euro (il più caro della gamma), non è complicato immaginare che la configurazione più avanzata di OnePlus 8 Pro possa arrivare a costare 999 euro in Italia.

Ricordiamo che ad inizio settimana è stata svelata la data di presentazione del nuovo top di gamma (14 aprile) mentre proprio ieri ancora Pete Lau aveva parlato di alcune delle specifiche tecniche di OnePlus 8 sul forum ufficiale dell’azienda (clicca qui per saperne di più).