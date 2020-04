LG V40 ThinQ, disponibile codice sorgente kernel per Android 10: ma solo in Corea…

LG non è mai stata brillante sul fronte aggiornamenti software e con Android 10 non c’è stata alcuna svolta in tal senso. Il colosso coreano ha portato l’ultima versione del robottino verde sul recente V60 ThinQ (qui troverete le specifiche tecniche complete del top di gamma), mentre il predecessore ha dovuto attendere la fine di febbraio per ricevere il tanto atteso update.

Restano in un perenne limbo, invece, gli utenti di LG V40 ThinQ. L’azienda coreana non ha mai creato false speranze, dichiarando in tempi non sospetti di prevedere l’arrivo di Android 10 sul suo ex flagship nel corso del terzo trimestre di questo 2020. Praticamente quando sarà rilasciata la versione stabile di Android 11. Non esattamente il massimo in quanto ad efficienza e velocità.

Nelle ultime ore arriva una notizia che potrebbe aprire qualche spiraglio: è stato infatti pubblicato il codice sorgente del kernel per il firmware coreano di Android 10 per LG V40 ThinQ. Ciò vuol dire che, almeno in patria, il major update è destinato ad arrivare in netto anticipo rispetto alle tempistiche sopra riportate. Vedremo se cambierà qualcosa nella programmazione generale.

Ricordiamo che con Android 10 arriverà la nuova LG UX 9.0 con diverse nuove funzionalità a bordo (nuova disposizione del menu, opzioni contestuali, modalità multi-tasking, benessere digitale, modalità d'uso ad una mano e tanto altro).