LG V60 ThinQ 5G è ufficiale ed è “l’ideale per chi crea contenuti multimediali”

E’ stato ufficializzato oggi il nuovo LG V60 ThinQ 5G, smartphone al centro di tantissime indiscrezioni negli ultimi giorni e che arriva con una scheda tecnica ovviamente degna di un top di gamma ma anche caratterizzata da alcune particolarità da valutare con attenzione. Prima di addentrarci nei dettagli, è utile ricordare che anche in questo caso è disponibile l’accessorio LG Dual Screen (non fornito in bundle) che permetterà di usufruire di un secondo display OLED da 6.8″ e ad un ulteriore mini-schermo esterno da 2.1″ per la visualizzazione delle notifiche.

LG V60 ThinQ 5G arriva con un bellissimo display OLED FullVision da 6.8″ in Full HD+: l’aspect ratio è da 20.5:9, quindi la forma è particolarmente allungata, e c’è un notch a goccia che integra la selfie-cam da 10 MP dotata di autofocus (f/1.9). Il processore è ovviamente uno Snapdragon 865, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno espandibili fino a 2 TB.

Molto interessante la configurazione della fotocamera posteriore, tripla: sensore principale da 16 MP con Pixel Binning a 16 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e sensore ToF. Spicca la possibilità di registrare video in 8K. Ottimo anche il comparto audio, ricco di funzionalità molto interessanti: ASMR per aumentare la sensibilità dei microfoni, LG 3D Sound Engine per il riconoscimento automatico del contesto di un contenuto per poi riprodurlo ottimizzato, Quad DAC Hi-Fi e Voice Bokeh che, proprio come accade con le fotocamere, mette in evidenza solo la voce principale.

La batteria di LG V60 ThinQ 5G è da 5.000 mAh, supporto la ricarica rapida da 25 W e quella wireless da 9 W; presenti USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, sensore impronte digitali integrato nel display e certificazione IP68, oltre ad Android 10 out of the box.

LG V60 ThinQ 5G sarà venduto ufficialmente anche in Italia a partire da aprile; ancora nessuna indicazione per quanto riguarda il prezzo.