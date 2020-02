Ecco quanto potrebbe costare Redmi K30 Pro

Di Redmi K30 Pro ci stiamo occupando in modo approfondito negli ultimi giorni: soltanto ieri, ad esempio, vi abbiamo mostrato in questo articolo il primo teaser ufficiale dell’azienda che conferma già alcune caratteristiche del device. Tanto per citarne alcune: Snapdragon 865 con supporto al 5G, ottimizzazione estrema delle cornici frontali e fotocamera anteriore pop-up.

Oggi lo smartphone è al centro di rumors che sono ugualmente interessanti visto che riguardano un aspetto fondamentale: il prezzo. Ebbene, stando a quanto dichiarato su Weibo da Pan Jiutang dello Xiaomi Industry Investment Department, Redmi K30 Pro non dovrebbe costare più di 4.000 yuan che, al cambio attuale, fanno circa 520 euro.

Un’indicazione semi-ufficiale che fa il paio con quella del CEO di Redmi, Lu Weibing, che qualche settimana fa aveva dichiarato che lo smartphone non sarebbe costato meno di 3.000 yuan, in pratica 390 euro. Insomma, a conti fatti abbiamo una fascia di prezzo ben definita per il futuro top di gamma, quotazioni che poi – come sempre – andranno riviste leggermente al rialzo per la versione che arriverà in Italia.

Redmi K30 Pro è atteso anche con 8 GB di memoria RAM, una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, un sensore fotografico principale da 64 MP e un display con refresh rate a 120 Hz.