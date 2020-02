Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 non riceveranno Android 10

Non arrivano buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8, top di gamma che nel 2017 segnarono un’autentica svolta (soprattutto il primo) nelle rispettive serie. Ebbene, molti di voi ricorderanno che qualche settimana fa arrivò una risposta inattesa da parte del supporto clienti ufficiale che parlava di un aggiornamento ad Android 10 in programma nel 2020.

C’era, anche da parte nostra, parecchia diffidenza di fronte a questa notizia, considerato che molto raramente Samsung è andata oltre i canonici due major update per i suoi top di gamma. E, a conti fatti, si è trattato davvero di una mezza bufala.

Samsung ha rilasciato una nota ufficiale a SamMobile in cui smentisce l’arrivo del terzo passaggio di versione sui device di cui sopra. Insomma, caso chiuso, anche se c’è da sottolineare che nessuno si aspettava quest’aggiornamento prima delle incaute risposte del supporto clienti.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 arrivarono con Android Nougat 7.0 out of the box e che nel corso degli anni sono passati prima ad Oreo poi ad Android Pie 9.0. I due device stanno comunque continuando a ricevere con una certa regolarità le patch di sicurezza mensili, anche se è lecito immaginare che nel corso dell’anno potrebbero diventare trimestrali.