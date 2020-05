Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di maggio

Nonostante il recente passaggio agli aggiornamenti trimestrali, Samsung Galaxy S8 e S8 Plus regalano un nuovo colpo di coda: da qualche ora, l’ormai iconico top di gamma di inizio 2017, ha cominciato a ricevere un update con all’interno le più recenti patch di sicurezza Android, quelle rilasciate ad inizio maggio.

La versione firmware in questione è la G95xFXXS9DTEA e, almeno per il momento, sono interessati i modelli no-brand in Germania e Regno Unito. Come di consueto, comunque, l’aggiornamento finirà per riguardare anche le unità in circolazione in Italia al massimo nel giro di qualche giorno.

Con le patch di maggio arrivano anche le correzioni che Samsung ha ufficializzato per il mese di maggio: tra queste quella relativa alla vulnerabilità SVE-2020-16747. Non c’è invece riferimento a quella, altrettanto importante, che riguarda la falla scovata nella connettività bluetooth e che consente di entrare in possesso di dati personali da parte di malintenzionati con relativa facilità: vedremo se arriverà qualche feedback a riguardo nelle prossime ore.

L’aggiornamento sarà disponibile via OTA ma è comunque possibile controllare su “Aggiornamenti software-Scarica e installa”, tra le impostazioni di sistema, se è già disponibile al download.

