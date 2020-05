Samsung Galaxy Note 20, spuntano le possibili colorazioni

Le indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 20 stanno diventando sempre più intense negli ultimi giorni: ci siamo concentrati più in particolare sulla versione Plus, di cui abbiamo mostrato il design, anticipato la capacità della batteria e parlato del comparto fotografico.

Oggi continuiamo a parlare dell’estetica del futuro top di gamma. Un leak di GalaxyClub ha infatti anticipato quelle che dovrebbero essere alcune delle colorazioni di Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+. Le sorprese non mancano e riguardano soprattutto una colorazione “rame” che, però, di fatto potrebbe molto simile a quella “oro” che già abbiamo visto sul Note 9 (è l’immagine che trovate ad inizio articolo).

Per la precisione, comunque, la fonte in questione parla di verde, rame e grigio per Samsung Galaxy Note 20+, mentre di nero e rame per il modello “standard”. Sebbene venga sottolineato che queste nuance non saranno le uniche proposte ad agosto, è comunque interessante notare come il colosso coreano cerchi almeno di mantenere una linea più sobria per l’ex “phablet”: col Galaxy S20 le somiglianze, soprattutto a livello hardware, sono sempre più evidenti ma il tipo di pubblico continua ad essere diverso.

Ricordiamo che nell’evento agostano, oltre a Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe essere presentato anche il Galaxy Fold 2.