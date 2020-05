Samsung Galaxy Note 20+: confermato l’incremento della capacità della batteria

Continuano ad arrivare nuove conferme in merito alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Note 20+, il top di gamma che verrà presentato da Samsung nel corso del prossimo mese di agosto. Nuovi dati di certificazione in arrivo dalla Cina, infatti, ci confermano oggi che il futuro top di gamma potrà contare su di un leggero upgrade per la batteria che avrà comunque una capacità inferiore rispetto a quella del Galaxy S20 Ultra.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 20+ si presenterà sul mercato con una batteria integrata da 4.500 mAh, con un upgrade di 200 mAh rispetto alla batteria del precedessore Galaxy Note 10+. Il futuro top di gamma di casa Samsung, ricordiamo, dovrebbe presentare il nuovo SoC Exynos 992 che, grazie al processo produttivo a 6 nm, potrebbe garantire una riduzione dei consumi rispetto agli attuali top di gamma coreani, con un incremento dell’autonomia.

Al momento, non ci sono ancora conferme in merito alle dimensioni del display del nuovo Samsung Galaxy Note 20+. Lo smartphone dovrebbe presentare un pannello con una diagonale simile a quella di S20 Ultra. Maggiori dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo flagship coreano arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.