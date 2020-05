Huawei Mate 40: confermato il nuovo SoC a 5 nm

La nuova gamma Huawei Mate 40, in arrivo nel corso del secondo semestre del 2020, avrà un impatto limitato in Europa (per via dell’assenza dei servizi Google) ma in Cina diventerà, sicuramente, un nuovo punto di riferimento del settore smartpone. In queste ore, sono arrivate nuove conferme sul SoC che troveremo sui futuri top di gamma di Huawei.

La casa cinese dovrebbe presentare sui nuovi Mate 40 il SoC Kirin 1000 5G. Si tratta di SoC non ancora ufficializzato che garantirà la possibilità di sfruttare le connessioni 5G. Da notare che il Kirin 1000 sarà il primo SoC realizzato con processo produttivo a 5 nm ad arrivare sul mercato Android (solo Apple presenterà un chip a 5 nm nel 2020 oltre a Huawei).

Il nuovo Kirin 1000 dovrebbe usare i core Cortex A78 e, come facilmente prevedile, potrà contare su di un notevole upgrade, sia lato CPU che lato GPU, rispetto all’attuale Kirin 990 che troviamo sia sui nuovi P40 e P40 Pro che sul tablet MatePad Pro, disponibile in Italia da poche settimane.

Maggiori dettagli sui nuovi Huawei Mate 40 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. La variante Pro dei nuovi Mate 40 arriverà, di certo, in Europa anche se, per via dell’assenza dei servizi Google, avrà un impatto decisamente limitato come avvenuto anche con il Mate 30 Pro.