HTC: nuovo top di gamma 5G in arrivo in estate

HTC prova, per l’ennesima volta, a tornare rilevante nel mercato smartphone dopo una crisi che va avanti oramai da diversi anni. La casa taiwanese, infatti, sarebbe pronta a lanciare un nuovo top di gamma con supporto 5G nel corso della prossima estate. Al momento, non ci sono ancora dettagli in merito alle specifiche del progetto ma già l’esistenza di un rumor rappresenta un primo passo in avanti dopo mesi e mesi di silenzio assoluto da parte di HTC (che ha lanciato il suo ultimo top di gamma due anni fa).

Il nuovo flagship 5G di HTC dovrebbe poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, oramai SoC di riferimento per quasi tutti i costruttori che vogliono realizzare un top di gamma con sistema operativo Android. Lo smartphone dovrebbe poter contare su almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, valori che rappresentano una dotazione minima per un top di gamma del 2020.

Il nuovo progetto di HTC dovrebbe essere commercializzato a Taiwan e, successivamente, potrebbe arrivare anche in alcuni mercati internazionali. Al momento, non è chiaro se il device arriverà o meno in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo progetto con cui HTC proverà a fare ritorno nel mercato smartphone di fascia alta.