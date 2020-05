Motorola One Fusion+: confermata la scheda tecnica del nuovo mid-range

Motorola si prepara a rinnovare la fascia media con il lancio del nuovo mid-range Motorola One Fusion+. Lo smartphone, in queste ore, è nuovamente protagonista di alcune indiscrezioni che vanno a svelare buona parte della sua scheda tecnica, davvero molto interessante, almeno sulla carta.

A gestire il funzionamento del nuovo Motorola One Fusion+ troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 730G, oramai una garanzia di buone prestazioni per la fascia media del mercato. Il SoC sarà supportato da una batteria da ben 5.000 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia di funzionamento eccellente. Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alla dotazione di RAM e storage del device.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Motorola One Fusion+ troveremo un display AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+. Il comparto fotografico includerà un sensore principale ISOCELL Bright GW1 da 64 Megapixel che sarà poi supportato da diversi altri sensori. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10.

Il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe fare il debutto ufficiale nel corso delle prossime settimane. Maggiori dettagli in merito ad una eventuale commercializzazione in Italia arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.