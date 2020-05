Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e in offerta su Amazon!

Su Amazon Italia oggi sono spuntate due nuove offerte che riguardano Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e: si tratta di due smartwatch che negli ultimi mesi hanno riscosso un ottimo successo nel nostro paese e che sono disponibili in diverse varianti (colorazioni e dimensioni quadrante).

Oggi, in particolare, a finire sotto i riflettori sono Huawei Watch GT 2 nella colorazione night black e con quadrante da 42 mm e Huawei Watch GT 2e da 46 mm, in Graphite Black: in entrambi i casi si registra il miglior prezzo di sempre su Amazon, ovvero 139 e 149 euro rispettivamente.

Si tratta di quotazioni particolarmente interessanti considerato anche che l’iniziativa gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon”: oltre alla spedizione gratuita in tutta Italia (a proposito, la disponibilità dei prodotti è immediata) l’acquirente ha così l’assoluta certezza sulla qualità dello smartwatch acquistato e sull’affidabilità della spedizione. E’ opportuno sottolineare anche che Huawei Watch GT 2e è stato presentato soltanto a fine marzo (clicca qui per conoscerne la scheda tecnica completa) e, quindi, in questo caso lo sconto ingolosisce ancora di più.