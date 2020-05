Samsung Galaxy M31s e M51, spuntano nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Samsung si appresta a rimpolpare la lineup nella fascia media del mercato: entro fine giugno il colosso coreano dovrebbe infatti annunciare Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51s (per il primo, stando a quanto scrive oggi 91mobiles, il lancio dovrebbe essere imminente).

Saranno diversi i tratti in comune tra di due device: sarà utilizzata, ad esempio, una quadrupla fotocamera posteriore, in entrambi i casi “capitanata” da un sensore ISOCELL Bright GW1 da 64 MP. Pochi dubbi sulla presenza a bordo di Android 10 di serie, con One UI 2.0, mentre lo storage interno dovrebbe essere da 64 o 128 GB. Non mancherà anche il sensore per le impronte digitali integrato nel display.

Ovvio che le indiscrezioni sulla scheda tecnica siano più corpose per il Samsung Galaxy M31s, il più vicino alla presentazione. Lo smartphone dovrebbe contare su un display con diagonale da 6.4 pollici e girare su un Exynos 9611, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM. Oltre a quello da 64 MP sul retro ci saranno sensori da 8+5+5 MP, senza dimenticare una selfie-cam addirittura da 32 MP. Come già emerso nelle scorse settimane, Samsung Galaxy M31s sarà un battery-phone in piena regola: è attesa una batteria con capacità da 6.000 mAh.

Qualche informazione è arrivata anche sul prezzo: il device è atteso in India a 14.999 rupie, poco più di 180 euro al cambio attuale.