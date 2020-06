Huawei P40 Lite E venduto e spedito da Amazon in offerta a 169 euro

Decisamente degna di nota l’offerta che su Amazon Italia oggi vede protagonista Huawei P40 Lite E. Parliamo ovviamente della versione meno performante nella lineup dell’attuale top di gamma, ma resta pur sempre una buonissima scelta se non si hanno troppe pretese lato hardware. Soprattutto a questo prezzo.

Huawei P40 Lite E è infatti disponibile a 169,90 euro, per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino ufficiale. La quotazione è resa ancora più interessante da alcuni dettagli: l’offerta gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon” (tra i vantaggi c’è anche la spedizione gratuita in tutta Italia), mentre nel pack sono inclusi anche degli accessori non forniti di serie. Ci riferiamo a delle cuffiette e ad uno speaker bluetooth: per ricevere quest’ultimo omaggio bisognerà registrare la prova d’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda.

Per chi non lo ricordasse, Huawei P40 Lite E arriva con un display da 6.39″ con risoluzione in HD+ e rapporto di forma pari a 19,5:9. Il processore è un Kirin 710F con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Sul retro è posizionata una tripla fotocamera da 48+8+2 MP, mentre la batteria ha una capacità da 4.000 mAh. Da ricordare l’assenza dei servizi Google, sostituiti dagli HMS.

Huawei P40 Lite E è in offerta su Amazon Italia a 169,90 euro, ecco il link per approfittarne: HUAWEI P40 lite e con Cuffia AM115, Display FullView da 6.39”, Kirin 710F Octa Core, Nero, Versione Italiana