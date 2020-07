Nuovo colpo di coda di Samsung Galaxy S8 e S8+: ecco le patch di giugno

Samsung Galaxy S8 ha rappresentato un’autentica svolta nel mercato smartphone, almeno per quanto riguarda il design. E’ probabilmente per questo motivo che lo stesso produttore asiatico è probabilmente molto “affezionata” a questo device, tanto da garantirgli – a ormai tre anni e mezzo dal lancio sul mercato – un supporto software impeccabile.

Da qualche ora è partito il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+. Parliamo delle versioni firmware G950FXXU9DTF1 e G955FXXU9DTF1 che, come ampiamente prevedibile, non portano con sé novità degne di nota se si escludono le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di giugno. Le correzioni sono quindi diverse e, oltre a riguardare le 2 falle critiche e 23 di importanza “alta” a livello Android, comprendono anche le 13 relative alla One UI di Samsung.

La particolarità di quest’aggiornamento è che in realtà non avrebbe ragione d’esistere. Ormai da qualche mese Samsung Galaxy S8 è stato inserito nella lista degli smartphone che hanno “diritto” ad un supporto trimestrale: eppure l’ex top di gamma ha ricevuto alcune settimane fa un update con a bordo le patch di maggio…

Insomma, tanto di guadagnato. Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus al momento è stato segnalato sui modelli no-brand in Germania ma non tarderà a varcare i confini del nostro paese.