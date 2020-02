Realme 6 e 6 Pro saranno presentati il 5 marzo: ecco cosa aspettarsi

Dopo il lancio del Realme X50 Pro 5G (clicca qui per saperne di più), l’azienda cinese si prepara a lanciare due nuovi smartphone: parliamo di Realme 6 e 6 Pro, la cui presentazione è in programma in India il prossimo 5 marzo. Oggi è arrivato parecchio materiale relativo ai due smartphone: le immagini che troverete nella galleria in basso sono peraltro ufficiali e rendono molto più chiaro il panorama.

Ebbene, cominciamo col dire che, a differenza del 6i che dovrebbe arrivare con un notch a goccia, entrambi i device vanteranno un foro sul display. Le dimensioni saranno però differenti, considerato che quello di Realme 6 Pro integrerà due fotocamere anteriori, mentre quello della versione standard si limiterà ad una.

Non è tutto: restando nell’ambito del comparto fotografico, sia Realme 6 che 6 Pro potranno contare su quattro sensori, di cui il principale avrà una risoluzione da 64 MP. Sarà accompagnato da un ultra-grandangolare da un teleobiettivo e uno per le macro. Il tutto con zoom ibrido 20x. Non male.

Interessante anche il Pro Display, che arriverà con una risoluzione in Full HD+ e, soprattutto, con un refresh rate a 90 Hz, caratteristica rara per la fascia di mercato in cui i due smartphone andranno a posizionarsi. Chiude il cerchio il riferimento alla batteria che supporterà una ricarica rapida a 30 W.