Samsung Galaxy A50s sta cominciando a ricevere Android 10

I possessori di Samsung Galaxy A50s potranno presto godersi Android 10 e la nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la One UI 2.0. Sì, perché il major update è già in fase di roll out, da qualche ora: per il momento i primi feedback arrivano dall’India, ma è comunque il preludio di quello che (a meno di clamorosi intoppi) sarà una release globale nel giro di qualche giorno.

L’aggiornamento in questione ha un peso di 1.6 GB e, stando a quanto si legge nel changelog ufficiale, contiene anche le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di febbraio (ricordiamo, però, che i Galaxy S20 hanno già ricevuto quelle di marzo). La nuova versione software è la A507FNXXU3BTB2. Nulla di nuovo sul piano delle funzionalità: Samsung Galaxy A50s avrà tutte quelle fornite di serie su Android 10 oltre a quelle della One UI 2.0 (nuove gesture, modalità scura di default ecc).

Allo stesso tempo va segnalato anche la partenza del roll out dell’aggiornamento mensile (anche in questo caso le patch di sicurezza sono di febbraio) su Samsung Galaxy A50 2017: in questo caso il nuovo pacchetto è segnalato in Belgio.

Chi non possiede la pazienza necessaria ad attendere le notifiche via OTA, può controllare la presenza degli aggiornamenti nelle impostazioni di sistema e, più in particolare, sotto la voce “aggiornamenti software”.

