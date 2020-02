Realme X50 Pro 5G è ufficiale: prezzi e specifiche del nuovo top di gamma

La settimana prende il via con il debutto ufficiale del nuovo Realme X50 Pro 5G. Si tratta di un nuovo top di gamma di Realme che arriverà anche in Europa con un prezzo davvero molto competitivo. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla data di uscita in Italia, vediamo le caratteristiche tecniche del nuovo Realme X50 Pro 5G.

Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto 5G che verrà supportato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage interno. Il nuovo Realme X50 Pro 5G presenterà un display da 6.44 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED, risoluzione Full HD+ e foro per la doppia fotocamera anteriore (32 + 8 Megapixel, il secondo sensore è grandangolare). Il refresh rate è di 90 Hz. Lo smartphone totalizza un punteggio di 605 mila punti su AnTuTu.

A completare la scheda tecnica troviamo una quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 64 megapixel f/1.7 + 12 megapixel zoom (20x ibrido) + 8 megapixel grandangolare 119° + sensore 2 megapixel f/2.4 profondità). La batteria è da 4.200 mAh mentre le dimensioni sono pari a 158,9 x 74,2 x 8,9 mm con un peso di 205 grammi.

Il nuovo Realme X50 Pro 5G arriverà in Europa in tre varianti. Ecco i prezzi riservati al mercato spagnolo: