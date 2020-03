OnePlus 8 e 8 Pro: nuove informazioni ufficiali su RAM e storage

I nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro saranno svelati in via ufficiale nel corso di un evento in programma il prossimo 14 aprile. In attesa della presentazione ufficiale, la casa cinese sta iniziando a rilasciare nuovi dettagli sui futuri smartphone che dovrebbero entrare in commercio nel corso della seconda metà del mese di aprile.

Sul formu ufficiale di OnePlus, infatti, Pete Lau ha rivelato che i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro potranno contare su memorie RAM di tipo LPDDR5 con una velocità di trasferimento di 6,400 Mbps con un’ampiezza di banda di 51.2GB/s ed un calo dei consumi energetici pari a ben il 45%. Da notare, inoltre, che gli smartphone potranno contare su memorie di storage UFS 3.0 con velocità di lettura e scritta in grado di raggiungere un picco di 1700 Mb/s.

Da segnalare, inoltre, che Pete Lau ha confermato anche un dato su cui, in realtà, c’erano pochi dubbi. I nuovi OnePlus 8 e 8 Pro arriveranno sul mercato con il SoC Snapdragon 865 e quindi potranno contare sul supporto al 5G. Per ora, quindi, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai nuovi smartphone che verranno presentati tra un paio di settimane.

Ricordiamo che OnePlus è al lavoro anche sull’OnePlus 8 Lite che potrebbe arrivare con qualche settimana di ritardo.