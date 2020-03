OnePlus 8 Lite potrebbe arrivare sul mercato con un nome differente

Da diversi mesi si parla del nuovo OnePlus 8 Lite, smartphone di fascia media che andrà ad affiancarsi ai top di gamma OnePlus 8 e 8 Pro in uscita nel corso del mese di aprile. Secondo nuove indiscrezioni, il nuovo OnePlus 8 Lite, confermato già da alcuni rumors sul finire dello scorso anno, potrebbe arrivare sul mercato con un nome differente.

Lo smartphone, infatti, potrebbe chiamarsi OnePlus Z, senza alcun numero nella denominazione ufficiale e con un richiamo evidente all’ancora molto apprezzato OnePlus X. Al momento, non c’è ancora una conferma definitiva ma l’utilizzo di un nome differente, slegato dai nuovi 8 e 8 Plus, potrebbe rappresentare la scelta giusta per “staccare” il nuovo 8 Lite dai top di gamma e proporlo, come venne fatto per OnePlus X, come un dispositivo dall’identità ben definita.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus Z /OnePlus 8 Lite arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 90 Hz e con il SoC MediaTek Dimensity 1000 supportato da almeno 6 GB di RAM. Lo smartphone integrerà anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel ed una batteria da 4.000 mAh. Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di OnePlus arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.