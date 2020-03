iPhone 12: il ritardo potrebbe non essere legato ad un problema di produzione

I nuovi iPhone 12 potrebbero arrivare sul mercato internazionale con qualche mese di ritardo rispetto alle tradizionali tempistiche. Nelle ultime settimane, ricordiamo, si è parlato in diversi casi di un possibile lancio posticipato al mese di novembre per la nuova generazione di iPhone che, solitamente, arriva a settembre.

Il motivo del possibile ritardo dei nuovi iPhone 12 non sarebbero problemi con la produzione in Cina. La diffusione del Coronavirus è, al momento, sotto controllo ed Apple, dopo aver posticipato il lancio dell’entry level iPhone 9 a causa anche dell’impossibilità di avviarne la produzione ad alti regimi, non dovrebbe aver problemi con le fabbriche e i fornitori, come confermato anche da un report dei giorni scorsi.

A causare il ritardo della data di uscita dei nuovi iPhone 12 rispetto alle solite tempistiche potrebbe essere una precisa scelta commerciale di Apple legata alla scarse richieste in arrivo dal Nord America e dall’Europa Occidentale, due mercati chiave per Apple. La casa di Cupertino, nel corso delle prossime settimane, valuterà la situazione in modo da verificare la presenza delle condizioni necessarie per l’avvio delle vendite a livello internazionale dei nuovi iPhone 12.

Maggiori dettagli arriveranno, quindi, nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.