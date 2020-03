iPhone 12: per i fornitori non ci saranno ritardi per la data di uscita

La diffusione del Coronavirus potrebbe causare un ritardo nel lancio dei nuovi iPhone 12. Secondo un report di alcuni giorni fa, infatti, Apple potrebbe avviare la commercializzazione della sua nuova gamma di smartphone soltanto nel corso del mese di ottobre o, addirittura, durante il successivo mese di novembre.

Per ora, la casa di Cupertino non ha rilasciato alcuna informazioni sulla questione e non ha commentato i rumors di queste settimane. Stando a quanto riportato da Digitimes, inoltre, diversi fornitori taiwanesi di Apple hanno confermato che non ci saranno ritardi per la filiera produttiva dei nuovi iPhone 12. Apple, infatti, non avrebbe comunicato ai suoi fornitori la necessità di rallentare le consegne in vista di un lancio posticipato dei nuovi smartphone.

Ricordiamo, invece, è stato rinviato il lancio del nuovo iPhone 9, l’entry level della gamma di Apple che avrebbe dovuto fare il suo debutto ufficiale sul finire del mese di marzo. Il lancio del nuovo smartphone, che era praticamente pronto al debutto prima della diffusione internazionale dell’epidemia, potrebbe avvenire solo sul finire della prossima primavera.

Maggiori dettagli sui nuovi iPhone 12 e sull’entry level iPhone 9 dovrebbero arrivare nelle prossime settimane quando Apple potrebbe prendere una decisione definitiva in merito alle tempistiche di lancio dei nuovi prodotti.