Realme 5i: in offerta a 144 Euro su Amazon è un vero affare

Tra le offerte Amazon di oggi per chi vuole un nuovo smartphone senza spendere troppo segnaliamo la possibilità di acquistare il Realme 5i ad un prezzo di 144 Euro. L’offerta è disponibile inserendo il codice KP4OH6F al momento del check-out. Tale codice garantisce uno sconto extra sul prezzo (già basso) dello smartphone, pari a 159 Euro.

Il Realme 5i in offerta è venduto da FEUER-EU e spedito da Amazon. Le consegne per il device sono programmate per la prossima settimana, per chi acquisterà subito lo smartphone. L’offerta riguarda sia la colorazione blu che la colorazione verde. Ecco il link per l’acquisto:





Ricordiamo che il Realme 5i presenta un display HD+ da 6.52 pollici di diagonale e può contare sul SoC Snapdragon 665, una garanzia di buone prestazioni per la fascia di prezzo. Lo smartphone ha anche 4 GB di RAM e 64 GB di storage ed una batteria da ben 5.000 mAh che offrirà la possibilità di sfruttare un’autonomia davvero elevatissima.

Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con una camera principale da 12 Megapixel, una grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, uno per la profondità e uno per le macro. La camera anteriore è da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android Pie 9.0 con Color OS e futuro aggiornamento ad Android 10.