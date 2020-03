Samsung Galaxy M11: ecco la scheda tecnica, l’autonomia sarà al top

Oltre al recente Galaxy M21, in casa Samsung è tutto pronto per il lancio anche del Samsung Galaxy M11. Lo smartphone, come confermano i nuovi rumors di oggi, potrebbe diventare uno dei dispositivi più interessanti della fascia bassa del mercato. A differenza del nuovo M21, atteso in Europa nelle prossime settimane, al momento non ci sono conferme in merito ad un debutto nel nostro continente di M11 che, a meno di 150 Euro, potrebbe essere un prodotto davvero ottimo.

Il nuovo Samsung Galaxy M11 avrà un display da 6.4 pollici con risoluzione HD+ e foro per la fotocamera anteriore. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Snapdragon 450, una buona base di partenza per la fascia bassa, supportato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage (probabilmente solo una combinazione di RAM e storage arriverà in Europa). La batteria sarà da 5.000 mAh, un valore più che sufficiente a garantire un’autonomia ben al di sopra della media.

Il comparto fotografico presenterà tre camere posteriori con un sensore principale da 13 Megapixel, un sensore grandangolare da 5 Megapixel e un sensore per la profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 8 Megapixel e il sistema operativo sarà Android 10 con One UI. Nei prossimi giorni arriveranno, di certo, ulteriori aggiornamenti in merito alla possibile commercializzazione europea.