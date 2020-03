Redmi 9: ben quattro fotocamere per il nuovo entry level cinese

Redmi si prepara a lanciare anche il nuovo Redmi 9. Il nuovo entry level del brand, che andrà ad affiancarsi al Redmi Note 9S in uscita in Europa nelle prossime settimane, potrà contare su specifiche tecniche davvero molto interessanti. Come conferma una prima foto leak apparsa online oggi, il nuovo smartphone dovrebbe presentare ben quattro fotocamere posteriori.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle caratteristiche dei sensori fotografici del nuovo Redmi 9 anche se dovrebbe trattarsi di una configurazione tradizionale con un sensore principale, un grandangolare, uno per le macro e uno di profondità. Da notare anche la presenza di un sensore di impronte digitali posizionato nella parte posteriore della scocca.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, invece, il nuovo Redmi 9 dovrebbe presentare un display da 6.6 pollici di diagonale (probabilmente con risoluzione solo HD+) e un SoC MediaTek G70 (CPU octa core con 2 core Cortex-A75 a 2,0GHz e 6 core Cortex-A55 a 1,7GHz) supportato da un massimo di 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di Redmi arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul progetto, vi lasciamo qui di sotto la prima foto dello smartphone che ci mostra la scocca posteriore.