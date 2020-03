Huawei P40 Pro promosso nei primi benchmark

Il nuovo Huawei P40 Pro, in attesa del debutto ufficiale sul mercato europeo, si mostra in un primo benchmark su AnTuTu dove ha realizzato un punteggio complessivo di 482 mila punti. Si tratta di un risultato in linea con le attese per il nuovo top di gamma di Huawei che, ricordiamo, monta il Kirin 990 5G, lo stesso SoC utilizzato anche dal Mate 30 Pro.

Il nuovo Huawei P40 Pro può contare, inoltre, su 8 GB di memoria RAM e su storage UFS 3.0 con un modello base che parte da 128 GB. Il device ha anche un display AMOLED da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo pari a 90 Hz ed un foro per le camere anteriori.

Ricordiamo che la nuova gamma P40 arriverà sul mercato senza i servizi Google e con i Huawei Mobile Services e lo store App Gallery che dovranno rimpiazzare le soluzioni di Google. I primi test sul P40 Lite confermando la presenza di un software estremamente ottimizzato anche se resta il problema legato all’assenza di alcune app “fondamentali”.

Per il prossimo futuro, Huawei prevede di realizzare un netto upgrade prestazionale per i suoi SoC con il nuovo Kirin 1020, che troveremo sul Mate 40 Pro in uscita a fine anno. Il nuovo SoC sarà realizzato con processo produttivo a 5 nm e dovrebbe garantire prestazioni di livello altissimo.