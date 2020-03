Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro arrivano su Amazon Italia con la promo per chi effettua il preordine

E’ tutto pronto per il debutto italiano dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. I nuovi smartphone top di gamma di Xiaomi saranno acquistabili a partire dal prossimo 7 di aprile ma già da questo fine settimana è possibile preordinarli sfruttando la promozione predisposta dalla casa cinese. I nuovi smartphone Xiaomi sono appena stati inseriti nel listino di Amazon Italia.

Lo Xiaomi Mi 10, nella versione 8/256 GB, costa 899,99 Euro ed include gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2. Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 10 Pro, sempre nella versione 8/256 GB, il prezzo d’acquisto è di 999,99 Euro e per chi effettuerà il preordine sarà lo Xiaomi Mi Kit di Sicurezza.

Al momento, i preordini su Amazon non sono ancora aperti. Vi lasciamo, in ogni caso, i link per poter seguire i due smartphone ed effettuare il preordine non appena disponibile:





Segnaliamo, inoltre, che i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro saranno preordinabili anche sul Mi Store. In questo caso, ci sarà la possibilità di acquistare la versione base del Mi 10 (8/128 GB) disponibile con un prezzo di lancio di 799,99 Euro. Non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita del nuovo Mi 10 Lite, smartphone con Snapdragon 765G che arriverà sul mercato italiano a partire da 399 Euro. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.