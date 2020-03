Huawei: il nuovo SoC Kirin 1020 garantirà prestazioni superiori del 50% rispetto al Kirin 990

Huawei è già al lavoro sul SoC di nuova generazione che verrà utilizzato per i top di gamma in arrivo nella seconda metà del 2020 (il Huawei Mate 40 e le sue varianti). Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo SoC, che si chiamerà Kirin 1020, garantirà un incremento delle prestazioni del 50% rispetto al già ottimo Kirin 990 che troviamo su Mate 30 e che verrà riproposto dai nuovo P40 che debutteranno a fine marzo.

Il nuovo SoC Kirin 1020 di Huawei sarà realizzato con processo produttivo a 5 nm e la CPU integrerà i core Cortex A78. Si tratterà, quindi, di un passaggio generazione enorme che dovrebbe rendere il Mate 40 uno degli smartphone più potenti del mercato. Ricordiamo, in ogni caso, che il futuro top di gamma di Huawei, se non dovessero arrivare novità sulla questione del ban, non avrà i servizi Google.

Al momento, almeno sino ai primi mesi del 2021, solo Huawei ed Apple utilizzeranno il processo produttivo a 5 nm che dovrebbe essere proposto da Qualcomm con il nuovo SoC Snapdragon top di gamma nel corso del 2021. Maggiori dettagli sul futuro Kirin 1020 e sulle sue potenzialità arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.