Xiaomi Mi 10: nuove conferme sulla data di uscita in Europa

A distanza di quasi un mese della presentazione ufficiale avvenuta in Cina, il nuovo Xiaomi Mi 10 (seguito probabilmente anche dalla variante Pro) si prepara a fare il suo debutto ufficiale in Europa. Xiaomi, infatti, ha annunciato un nuovo evento di lancio programmato per il prossimo 27 marzo.

Al momento, non c’è ancora una conferma definitiva in merito ai prodotti che saranno presentati a fine mese ma è molto probabile che i protagonisti dell’evento saranno proprio i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. L’immagine ufficiale con cui è stato annunciato l’evento include un chiaro riferimento ai due smartphone.

Qualora fosse effettivamente così, è lecito ipotizzare che la data di uscita dei nuovi top di gamma per il mercato europeo verrà fissata per l’inizio del mese di aprile. Resta da capire se ci saranno problemi di disponibilità per via delle difficoltà produttive legate all’epidemia di Coronavirus in Cina.

Ulteriori dettagli in merito ai nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ed al loro debutto in Europa arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. I due smartphone, entrambi dotati di Snapdragon 865 dovrebbero essere oramai vicinissima al lancio commerciale in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.