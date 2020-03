Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo le patch di marzo

Decisamente sul pezzo, anche per questo mese, Samsung: il colosso coreano si conferma al top in quanto ad aggiornamenti mensili e porta un nuovo update anche sul recente Samsung Galaxy Z Flip. Lo smartphone con display pieghevole, presentato durante lo scorso Unpacked di febbraio assieme alla gamma Galaxy S20, sta ricevendo in queste ore un nuovo update con all’interno le patch di sicurezza di marzo.

Il nuovo firmware è contrassegnato dalla sigla F700U1UEU1ATBC e, almeno mentre vi scriviamo, per il momento è segnalato solo sui Samsung Galaxy Z Flip negli Stati Uniti, quelli no brand. Non è tutto: nel changelog ufficiale vengono citati anche non meglio precisati miglioramenti alla fotocamera. Staremo a vedere.

L’update è come sempre in distribuzione via OTA e il roll out dovrebbe coinvolgere tutte le unità in circolazione nel giro di qualche giorno. Samsung, peraltro, questo mese ha già portato le patch su diversi suoi device, come ad esempio la nuovissima gamma Galaxy S20, il Galaxy Note 10 e il Galaxy Tab S4. Tanta roba.

Restando in ambito Samsung Galaxy Z Flip va segnalato che lo smartphone, nonostante il costo elevato, sta ricevendo buone risposte sul mercato, tanto che l’azienda ha deciso di aumentare la produzione. Ne abbiamo parlato in questo articolo.