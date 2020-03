Samsung Galaxy S10 Plus e iPhone XS Max 256 GB in offerta su Amazon con ottimi prezzi

Tornano in offerta gli ex top di gamma di Samsung e Apple che oggi possono essere acquistati, direttamente su Amazon, con prezzi decisamente vantaggiosi. Il Samsung Galaxy S10 Plus e l‘iPhone XS Max, infatti, sono tra i protagonisti delle offerte Amazon del week end e rappresentano delle eccellenti alternative ai Galaxy S20 e agli iPhone 11.

Partiamo dal Samsung Galaxy S10 Plus. Lo smartphone è disponibile con un prezzo scontato di 652 Euro. Le colorazioni a disposizione con prezzo scontato sono diverse. L’offerta riguarda la versione con 128 GB di storage interno. Ricordiamo che lo smartphone è già stato aggiornato ad Android 10 con la nuova One UI 2.0 Ecco il link per sfruttare l’offerta.

Per quanto riguarda iPhone XS Max, invece, segnaliamo la possibilità di acquistare il modello da 256 GB ad un prezzo scontato di 899 Euro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero ottima anche considerando il fatto che XS Max ha davvero poco da invidiare agli attuali iPhone 11 Pro.

Ecco il link per sfruttare l’offerta per l’acquisto di iPhone XS Max 256 GB (venduto e spedito da Amazon).