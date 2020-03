WINDTRE: nuove offerte con 50 da 5,99 Euro al mese attivabili online

Anche WINDTRE si adegua all’impossibilità di aprire i negozi e inizia a proporre le sue offerte “operator attack” direttamente online. In realtà, l’offerta disponibile è una ed include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G. Questa tariffa viene però proposta con un canone mensile differente in base all’operatore di provenienza.

Per chi passa da Iliad, PosteMobile e Fastweb, ad esempio, il costo dell’offerta sarà di 6,99 Euro al mese mentre chi passa da Lycamobile pagherà 9,99 Euro al mese. La soluzioni più conveniente è rappresentata dalla portabilità da un operatore virtuale (con l’eccezione di PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Kena Mobile e ho. Mobile).

In questo terzo scenario, infatti, l’offerta di WINDTRE presenta un costo di appena 5,99 Euro al mese. Da notare che tutte le offerte prevedono un costo iniziale di 9,99 Euro che va a sommarsi al canone del primo mese. La SIM verrà spedita all’indirizzo indicato dall’utente senza costi aggiuntivi ed in pochi giorni lavorativi.

Per attivare online una delle nuove offerte di WINDTRE basterà visitare questo sito e inserire l’operatore di provenienza. In automatico, il sistema reindirizzerà l’utente verso l’offerta che potrà attivare direttamente online. Da notare che queste offerte non sono compatibili con l’opzione Telefono Incluso che permette di acquistare uno smartphone a rate.