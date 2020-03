Samsung Galaxy S20 Ultra: la gamma si arricchirà con nuove colorazioni

Il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra è un concentrato di potenza e tecnologia ed ha convinto la critica internazionale andando anche a risolvere la scarsa ottimizzazione del comparto fotografico con un recente aggiornamento software. La gamma del nuovo flagship della casa coreana è però abbastanza limitata.

Chi è interessato ad acquistare il Samsung Galaxy S20 Ultra, infatti, può scegliere tra la tradizionale colorazione Cosmic Black e l’inedita e decisamente poco appariscente Cosmic Grey. Nelle prossime settimane, ad arricchire l’offerta della linea S20 Ultra, dovrebbero arrivare nuove colorazioni.

La conferma è arrivata oggi dall’insider Ice Universe che è sempre molto ben informato per quanto riguarda le indiscrezioni legate al futuro di casa Samsung. Al momento, in ogni caso, non ci sono ulteriori novità in merito alle colorazioni in arrivo per il Samsung Galaxy S20 Ultra. Lo smartphone potrebbe ottenere le colorazioni Blue, Pink e White disponibili per gli altri S20 oppure potrebbe ricevere nuove varianti cromatiche inedite.

Nel frattempo, ricordiamo che il Samsung Galaxy S20 Ultra è disponibile in Italia esclusivamente in versione 5G (S20 e S20 Plus sono disponibili anche in versione 4G). Ecco il link per l’acquisto online del top di gamma di Samsung: