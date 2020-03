Nokia 7.2: finalmente disponibile l’aggiornamento ad Android 10

Presentato lo scorso mese di settembre, il Nokia 7.2 è uno degli Android One più interessanti sul mercato ma da mesi aspettava il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10. L’update in questione è entrato in fase di rollout a livello globale nel corso della giornata di oggi, come annunciato da HMD Global, l’azienda che gestisce il marchio Nokia.

Il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per Nokia 7.2 sarà graduale ma nel giro di pochi giorni dovrebbe raggiungere tutte le unità attive del mid-range. Per il momento, inoltre, non è ancora stato diffuso un changelog completo dell’aggiornamento che, in ogni caso, includerà tutte le novità incluse in Android 10 oltre a delle patch di sicurezza aggiornate (probabilmente al mese di marzo 2020). Chi ha un Nokia 7.2 può verificare la disponibilità dell’aggiornamento recandosi nelle Impostazioni del dispositivo e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Ricordiamo che il Nokia 7.2 è un buon smartphone di fascia media ed include un display da 6.3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e notch a goccia oltre che il SoC Qualcomm Snapdragon 660 supportato da 4/6 GB di memoria RAM e da una batteria da 3.500 mAh. Presente anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è acquistabile direttamente su Amazon, al link riportato qui di sotto.