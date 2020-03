Very Mobile: nuova offerta in arrivo per chi attiva un nuovo numero

Il debutto di Very Mobile, nuovo operatore virtuale di WINDTRE, è passato un po’ in secondo piano a causa della particolare situazione d’emergenza che stiamo vivendo in Italia. Il provider, in ogni caso, si è presentato sul mercato con offerte molto interessanti e, da domani 1 aprile, dovrebbe rinnovare diverse soluzioni già presenti in listino aggiungendo una nuova proposta per chi attiverà un nuovo numero di cellulare (senza eseguire la portabilità).

Da domani, infatti, per chi attiva un nuovo numero ci sarà la possibilità di attivare Very 4,99, offerta attualmente disponibile solo per chi passa a Very Mobile da un operatore virtuale. Questa tariffa include minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps) al costo di appena 4,99 Euro al mese e con attivazione di 9,99 Euro. Come per tutte le altre offerte Very Mobile, la SIM sarà attivabile direttamente online e verrà spedita all’indirizzo di casa. Attualmente, chi attiva un nuovo numero può attivare la stessa tariffa ma al costo di 2 Euro in più al mese.

Per maggiori dettagli su questa nuova offerta potete dare un’occhiata al sito Very Mobile a partire dalla giornata di domani. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle possibili nuove offerte in arrivo dal provider virtuale.