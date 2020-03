Samsung Galaxy Tab S6 Lite: nuove conferme sul prezzo del tablet di fascia media

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet è stato svelato online da Amazon Germania un paio di giorni fa ma la casa coreana non ha ancora ufficializzato il progetto. In queste ore, a chiarire la situazione arrivano nuove conferme in merito al prezzo del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Stando a quanto rivelato dall’insider Ishan Agarwal, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite verrà commercializzato in Europa con un prezzo di 399 Euro. Tale prezzo si riferisce alla variante Wi-Fi del tablet. Non ci sono ancora conferme in merito al prezzo della versione 4G che potrebbe costare circa 450-500 Euro.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite potrà contare su di un display da 10.4 pollici con risoluzione Full HD+ e sul SoC Exynos 9611, chipset su cui si basa anche il mid-range Galaxy A51. A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite troveremo 4 GB di memoria RAM, almeno 64 GB di storage interno (dovrebbe arrivare anche una variante da 128 GB) ed una batteria da 7.040 mAh. Lato software ci sarà Android 10 con One UI 2.0.

La presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite arriverà nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.