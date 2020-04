Samsung Galaxy M21: il battery phone è quasi pronto al debutto europeo

Presentato in via ufficiale alcune settimane in India, il nuovo Samsung Galaxy M21 è quasi pronto al debutto europeo. La conferma arriva oggi dal sito ufficiale di Samsung che, nelle versioni destinate al mercato olandese e belga, ha inserito una pagina di supporto dedicata al nuovo battery phone.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alla data di lancio ma è chiaro che nel giro di poche settimane il nuovo Samsung Galaxy M21 dovrebbe essere pronto alla commercializzazione. Ricordiamo che anche Samsung Germania ha confermato l’arrivo del Galaxy M21 che, quindi, dovrebbe arrivare in quasi tutti i mercati continentali, Europa compresa.

Il punto di forza del nuovo Samsung Galaxy M21 è, senza dubbio, la batteria da 6.000 mAh, un elemento che dovrebbe garantire un’autonomia nettamente superiore alla media. Lo smartphone si basa sul SoC Exynos 9611, lo stesso del Galaxy A51, supportato da 4 GB di memoria RAM. Presente anche un sistema di tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 Megapixel.

Il nuovo Galaxy M21 dovrebbe sostituire il Galaxy M30s, attuale riferimento del settore dei battery phone grazie alla sua batteria da 6.000 mAh, che può essere acquistato su Amazon a circa 250 Euro. Ecco il link alle migliori offerte: