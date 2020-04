OnePlus Bullets Wireless Z saranno i nuovi auricolari true-wireless dell’azienda cinese

Arrivano anche da un leaker affidabile come Ishan Agarwal le conferme su un lancio delle prime cuffiette true wireless di OnePlus. Il prossimo 14 aprile (ma la fonte in questione è dubbiosa sulla concomitanza con la presentazione della serie OnePlus 8) potrebbero essere ufficializzati gli OnePlus Bullets Wireless Z. A differenza dei modelli precedenti, come le Bullets Wireless 2, saranno privi anche del caratteristico cordino, diventando così a tutti gli effetti, appunto, true wireless.

Delle caratteristiche di OnePlus Bullets Wireless Z non si è parlato tantissimo nelle ultime settimane. E’ possibile che il design ripercorra quelle delle Bullets Wireless 2, in silicone e con sfumature rosse. Probabile la presenza di alcune funzionalità “top” come la cancellazione del rumore, scontata quella del supporto al Bluetooth 5.0 o l’associazione rapida con gli smartphone OnePlus. Il case di ricarica, poi, sarà dotato di una porta USB di tipo C.

Ci si attende, inoltre, un salto di qualità sostanzioso dal punto di vista della ricarica wireless. Vale la pena ricordare che con OnePlus 8 sarà presentato anche il nuovo caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 30: supporterà fino a 30 W per la ricarica rapida senza fili e verrà fornito di serie almeno con la versione Pro del futuro top di gamma. Appuntamento al 14 aprile.